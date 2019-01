Le casque HoloLens 2 dévoilé à Barcelone?

Microsoft a convié les médias à assister à une conférence qui aura lieu le 24 février prochain, à Barcelone, soit la veille de l'ouverture du Mobile World Congress. Après des années d'absence du plus grand salon annuel des technologies mobiles, depuis l'arrêt de son système d'exploitation mobile Windows Phone (sa dernière annonce remonte à 2016 avec la présentation du smartphone Lumia 650), le géant technologique américain fait ainsi un retour remarqué.

Son patron, Satya Nadella, et Alex Kipman, responsable du projet HoloLens, sont attendus sur scène, ce qui laisse peu de doutes quant à la teneur de cet événement. Il devrait en effet concerner la présentation de l'HoloLens 2, casque de réalité augmentée en développement depuis plusieurs mois. La présence de Julia White, vice-présidente d'Azure, plateforme cloud de Microsoft, est aussi annoncée.

Le nouvel appareil, qui serait plus compact et confortable, devrait proposer un champ de vision plus large. Il embarquerait un processeur ARM de Qualcomm, le Snapdragon 850, en remplacement de l'Intel Atom de première génération.

(L'essentiel/man)