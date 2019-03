Facebook prié de fournir des explications

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a indiqué dimanche qu'elle attendait des explications de Facebook et d'autres réseaux sociaux sur la diffusion en direct des images du carnage dans les mosquées de Christchurch, qui a fait 50 morts. L'extrémiste australien Brenton Tarrant a filmé et diffusé en direct sur Facebook le massacre, dans une vidéo où on le voit passer de victime en victime, tirant sur les blessés à bout portant alors qu'ils tentent de fuir.

Le groupe américain est parvenu à supprimer la vidéo de 17 minutes. Mais elle avait auparavant été partagée de nombreuses fois sur YouTube et Twitter, et les réseaux sociaux ont été à la peine pour retirer les images. Affirmant qu'il demeurait «des questions nécessitant des réponses» des géants de l'internet, Mme Ardern a précisé qu'elle avait été en contact avec la directrice des opérations de Facebook Sheryl Sandberg, qui avait «reconnu ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande». «Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour retirer ou obtenir que soient retirées certaines des images qui ont circulé dans la foulée de cette attaque terroriste», a déclaré Mme Ardern.

Aptitude limitée?

Dans un communiqué, Mia Garlick, une responsable de Facebook en Nouvelle-Zélande, s'est engagée dimanche à «travailler 24 heures sur 24 pour retirer les contenus en infraction». «Au cours des 24 premières heures, nous avons retiré dans le monde 1,5 million de vidéos de l'attaque, dont plus de 1,2 million bloquées lors de leur téléchargement», a indiqué Facebook.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a également fait part de ses doutes quand à l'efficacité des législations en la matière et des possibilités actuelles. Il a indiqué que les réseaux sociaux avaient coopéré depuis l'attaque des mosquées: «Mais je dois malheureusement dire que l'aptitude réelle à aider du côté de ces entreprises technologiques est très limitée», dit-il. Il a ajouté que des «assurances avaient été données» quant au fait que les contenus retirés ne pourraient pas réapparaître. «Il est évident que ce n'est pas le cas, donc il y a des discussions très concrètes à avoir au sujet des capacités des réseaux sociaux», a-t-il conclu.

(L'essentiel/afp)