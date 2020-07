BOTRL défiera Outplay dans une finale cinq étoiles

Après son lancement début mai, la POST e-Sport League a connu un grand moment ce week-end avec la première partie de ses play-offs. Samedi et dimanche, l'intégralité des matches a été diffusée et commentée en direct sur la plateforme Twitch. La seconde partie des play-offs, prévue les 26 et 27 septembre, se déroulera à l'occasion d'un événement à Luxexpo.

Les favoris solides sur «LOL»

Samedi, la logique a été respectée sur «League of Legends», où les deux équipes en tête de la saison régulière, Outplay et Brotherhood of the Red Lion (BOTRL), se sont qualifiées pour la finale. En demies, Outplay a battu Knëppel Club (2-0), tandis que BOTRL s'est imposée sans trembler contre Corona Difference. «Tim Shady» (BOTRL) a été élu joueur de la saison régulière.

Surprise sur «Clash Royale»

Nommé joueur de la saison, «Magic», de l'équipe Kaio, a chuté en quarts des play-offs de «Clash Royale» face à «Tortel» (3-0). En septembre, les demies mettront aux prises d'un côté deux joueurs d'Outplay, «Berry» face à «Krypto», et de l'autre «Tortel» face à «Orange».

Hiérarchie respectée sur «FIFA»

Sur «FIFA20», les quatre meilleurs joueurs de la saison régulière s'affronteront dans des demi-finales très alléchantes avec «xFabinho» face à «Shadoow» et «LxbFifa» contre «Fuoriclasse». «xFabinho» a été élu joueur de la saison.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)