Le joueur de «Minecraft» Phil Watson, 31 ans, de Newcastle, a perdu la partie à laquelle il a consacré les cinq années dernières années de sa vie. Son personnage a péri bêtement à l'attaque combinée d'un bébé zombie, d'un squelette caché et d'une araignée, alors qu'il diffusait sa partie sur la plateforme Twitch. «Nooon! Vraiment?! C'est comme ça que je meurs?! Oh mon Dieu! Je suis un p*** de stupide!», s'est exclamé le joueur connu sous le pseudonyme Ph1Lza.

Le jeune homme jouait quotidiennement au jeu d'aventure et de construction, en moyenne environ 20 heures par semaine, en mode Hardcore. Ce niveau, le plus difficile, implique que son personnage ne peut plus être ressuscité. Pendant tout ce temps, il a marché 6,316 km, volé sur 7,798 km et sauté 732 389 fois avant de mourir.

«J'aime juste y jouer et essayer de survivre»

«Il n'a jamais été question d'être le meilleur ou de durer le plus longtemps. J'aime juste y jouer et essayer de survivre», a déclaré à la BBC Phil Watson, qui estime être le joueur ayant survécu le plus longtemps en mode Hardcore. Tout simplement parce qu'il n'a trouvé personne d'autre ayant joué pendant une aussi longue durée.

Il aurait pu continuer sa partie s'il avait mangé une pomme dorée pour régénérer sa santé: «J'aurai pu faire tellement de choses. Je me sens bête d'avoir fait une erreur aussi simple.» Malgré sa mésaventure et ses réticences à jouer à nouveau, le jeune homme prévoit de recommencer à jouer à «Minecraft» afin d'entreprendre un autre grand voyage. Il compte 3 500 abonnés à sa chaîne YouTube et 2 000 sur Twitch, plateforme de streaming où il a d'ailleurs rencontré sa compagne, Kristin Rosales.

(L'essentiel/man)