«Flappy Bird» revient en une version improbable

L'oiseau pixelisé de «Flappy Bird», qui a énervé plus d'un joueur sur smartphone avant que son créateur Dong Nguyen ne retire le jeu des boutiques d'apps en février 2014, est de retour. Et le volatile n'est plus tout seul. Il est accompagné de 99 autres oiseaux dans une nouvelle version improbable du jeu baptisée «Flappy Royale».

Comme son nom l'indique, ce nouveau jeu gratuit suis la mode du battle royale, dont le concept «Mario Royale» en est un dernier exemple. Cet hommage non officiel au titre culte «Super Mario Bros.» a été mis hors-ligne par Nintendo pour protéger sa propriété intellectuelle.

Le but du jeu de «Flappy Royale» ne consiste plus seulement à aller le plus loin possible en évitant les obstacles (des tuyaux), mais aussi à être le dernier survivant face aux 99 autres joueurs. Clin d'œil au populaire jeu de battle royale «Fortnite», au début du jeu, tous les oiseaux sont largués d'un bus. Créée par trois développeurs, Orta Therox, Em Lazer-Walker et Zach Gage, cette nouvelle version propose aussi une fonctionnalité pour personnaliser l'apparence de son oiseau.

Le jeu est disponible en version bêta sur iOS et Android, ainsi qu'en version démo en ligne. Une version finale est prévue en juillet.

(L'essentiel/man)