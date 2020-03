Stories Instagram bientôt publiées depuis Facebook

La spécialiste de l'ingénierie inversée Jane Manchun Wong a encore déniché une nouvelle fonctionnalité en test en fouillant dans le code de l'app Facebook. D'après sa découverte partagée sur Twitter, le réseau social s'apprête à ajouter une option qui permet de partager les stories, ces contenus à durée d'affichage limitée, directement sur le service de partages d'images et de messagerie Instagram, app propriété de Facebook depuis 2012.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

Jusqu'ici seul le contraire était possible, à savoir publier des stories sur Instagram et les partager également sur Facebook. Ce changement devrait aussi se traduire par une plus grande synchronisation entre les deux apps. Une story vue sur Instagram devrait désormais être marquée aussi comme lue sur la même partagée sur Facebook. Ce n'est à présent pas le cas et oblige les utilisateurs à regarder deux fois le même contenu.

WhatsApp, autre service appartenant à la société cofondée par Mark Zuckerberg, dispose aussi d'un format similaire aux stories sous la forme des «statuts». Elle n'est toutefois pour le moment pas concernée par ce rapprochement, en attendant le lancement d'une messagerie groupée entre les différentes plateformes du groupe annoncée pour cette année.

(L'essentiel/man)