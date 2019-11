Facebook s'offre le studio à l'origine de «Beat Saber»

Facebook a annoncé mardi l'acquisition de Beat Games, studio basé à Prague (République tchèque) qui édite et développe le jeu à succès de réalité virtuelle «Beat Saber». Dans ce jeu, le joueur, muni d'un casque de VR, doit détruire des blocs à l'aide de sabres en suivant le rythme de différentes musiques et en évitant des obstacles.

«Les réalisations de Beat Games sont déjà impressionnantes, mais Facebook et l'équipe de Beat Games savent qu'il y a tellement plus à faire dans le domaine de la réalité virtuelle, des jeux et de la musique», a réagi Mike Verdu, le responsable du contenu de réalité augmentée et de réalité virtuelle chez Facebook.

Le réseau social a assuré que Beat Games continuerait de développer des mises à jour de «Beat Saber» sur les différentes plateformes où le jeu est disponible. Le groupe dirigé par Mark Zuckerberg n'a pas communiqué de détail sur le montant de l'opération de rachat.

Investissement dans la réalité virtuelle

Facebook a laissé entendre qu'il pourrait poursuivre ses acquisitions et les innovations dans le secteur de la réalité virtuelle. «Nous explorons de nombreuses façons d'accélérer la réalité virtuelle et nous pensons que l'an prochain sera incroyable pour les lancements de jeux vidéos en réalité virtuelle et les annonces dans ce domaine. (...) Ce n'est que le commencement», a indiqué M. Verdu.

En septembre, le géant des réseaux sociaux avait annoncé avoir acheté CTRL-Labs, une start-up cherchant à rendre possible le contrôle d'ordinateurs ou d'autres appareils directement à l'aide du cerveau, et non plus d'une souris ou d'un mouvement de doigt. Facebook prépare par ailleurs le lancement pour 2020 de Horizon, un espace social virtuel accessible via les casques immersifs Oculus. Selon les prévisions des analystes, 1,3 million de casques Oculus Quest devraient être vendus sur l'ensemble de l'année 2019.

