Ce GSM dispose de 50 heures d'autonomie

Difficile de passer à côté du Power Max P18K au Mobile World Congress. Ce nouveau smartphone présenté par la firme américaine Energizer va à contre-courant de la tendance du marché. Tandis que la majorité des fabricants cherchent à rendre leurs mobiles plus fins et légers, le spécialiste des piles a dévoilé un produit dont le format se rapproche plus de celui d'une brique que celui d'un smartphone. Son épaisseur est de 17 mm et son poids de 500 grammes!

Le Power Max P18K Pop sur le stand d'Energizer. (20 minutes) Le Power Max P18K Pop sur le stand d'Energizer. (20 minutes)

La raison de cet embonpoint: sa grande autonomie. Ce smartphone dual-SIM atypique embarque en effet une batterie de 18 000 mAh, soit d'une capacité quatre fois supérieure aux smartphones ordinaires les plus endurants du marché. Il n'est donc pas nécessaire de le recharger tous les jours. Son fabricant annonce une autonomie permettant de regarder 48 heures de vidéo, de téléphoner pendant 90 heures et une mise en veille pendant 50 jours!

Pour le reste des caractéristiques, le Power Max P18K affiche un écran sans bords de 6,2 pouces qui ne présente pas d'encoche pour la caméra frontale. Cette dernière est rétractable. Il embarque un processeur milieu de gamme Mediatek Helio P70 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu'à 256 Go avec une carte microSD). Sa commercialisation devrait être prévue pour le mois de juin à un prix avoisinant les 600 euros en Europe.

(L'essentiel/man)