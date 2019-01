Le tweet le plus partagé de l'histoire est japonais

Yusaku Maezawa, 43 ans, est entré dans l'histoire des réseaux sociaux. L'un des tweets de ce milliardaire japonais, fondateur du site de vente en ligne de vêtements Zozotown, est devenu le message le plus retweeté de l'histoire avec à l'heure actuelle plus de 5,1 millions de partages sur Twitter.

Il a ainsi battu le tweet d'un certain Carter Wilkerson, jeune Américain du Nevada qui demandait des nuggets gratuits à la chaîne de fast-food américaine Wendy's (plus de 3,5 millions de retweets), ou encore le célèbre selfie des Oscars de la présentatrice américaine Ellen DeGeneres (plus de 3,3 millions de retweets), ci-dessous.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 3 mars 2014

Publié samedi dernier, le tweet de Yusaku Maezawa promet d'offrir un million de yens (plus de 8 000 euros) à 100 abonnés tirés au sort. Pour ce faire, les internautes doivent suivre son profil et retweeter le message avant ce lundi 23h59 (15h59 heure luxembourgeoise). Le milliardaire explique son geste par la volonté d'offrir aux gens la possibilité de réaliser leur rêve. Lui va en réaliser un à l'horizon 2023. En septembre dernier, Yusaku Maezawa a en effet été présenté comme le premier passager privé à avoir acheté un billet pour voyager autour de la Lune à bord d'une fusée Space X, société du célèbre Elon Musk.

(L'essentiel/man)