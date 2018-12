Il crée des cartes «Doom» avec son robot aspirateur

Mettre un aspirateur robot Roomba au service du jeu vidéo «Doom». Telle est la drôle d'idée de Rich Whitehouse. En se servant de son électroménager au fonctionnement autonome, ce développeur de jeux vidéo a réussi à transformer l'intérieur de son appartement en un nouveau niveau pour le titre culte, sorti il y a 25 ans.

«J'ai découvert que les nouveaux Roomba utilisent un SLAM (simultaneous localization and mapping, soit localisation et cartographie simultanées, en anglais) assez respectable, ce qui a conduit à me demander quel type de données je pouvais en tirer et ce que je pourrais faire avec ces données», raconte-t-il sur son blog. L'explication de sa trouvaille vaut le détour: «Je me suis vite rendu compte qu'il était possible de servir le Seigneur des Ténèbres en concevant une pléthore d'algorithmes profanes au service de l'une des plus belles œuvres jamais créées en son nom. Je pourrais simultanément déchaîner un jeu de mots vraiment terrible pour tourmenter l'humanité. Maintenant, le fruit de mon travail est né. J'apporte Doomba».

Données transformées en niveau personnalisé

En pratique, il s'agit d'une extension pour le logiciel Noesis, programme créé par Rich Whitehouse qui permet de prévisualiser et convertir des formats de modèles, d'images et d'animations. Ce script transforme les données de mouvements générées par l'aspirateur Roomba en une carte aléatoire du célèbre jeu vidéo.

Le développeur précise qu'il n'y a aucune garantie que le hack, qui nécessite une configuration manuelle, fonctionne avec d'autres modèles que le Roomba 980. «Certains diront que c'est inutile, mais j'ai la foi en mon cœur que le Seigneur des Ténèbres effacera ces gens de la surface de la Terre et les enfermera dans une dimension d'enfer éternel. Leur souffrance sera légendaire», lance-t-il.

