Après une pause forcée, «Fortnite» revient en force

Bonne nouvelle pour des millions de joueurs laissés en plan depuis dimanche. La mise à jour du second chapitre de «Fortnite» est disponible depuis mardi 10h et les premiers utilisateurs ont pu retrouver leur pioche, leur skin préféré et les joies du battle royale en ligne, peu avant midi. Mais, avant de s'adonner à son jeu favori, il faut avoir un peu de patience et télécharger entre 15 et 20 Go de données selon les supports.

Au rayon des nouveautés, on découvre une nouvelle île avec une bonne dizaine de lieux emblématiques dont une centrale nucléaire. En outre et pour la première fois, des bateaux à moteur sont de la partie. Équipés de lance-missiles, ces derniers offrent une puissance de feu non négligeable. D'ailleurs, ils sont même capables de se déplacer sur la terre ferme, perdant au passage un peu de maniabilité. Et, qui dit nouvelle saison, dit nouveau pass de combat et ses nombreux défis à relever pour débloquer moult récompenses. Sans oublier l'avalanche de cosmétiques inédits qui vont coûter quelques Vbucks, la monnaie virtuelle du jeu.

I see they went for realism when creating the boats pic.twitter.com/eYSZnTQdD0— Lucas7yoshi - FNBR Leaks/News (@Lucas7yoshi) October 15, 2019

Lancé en juillet 2017, «Fortnite» entretient l'intérêt de ses quelque 250 millions de joueurs en proposant plusieurs mises à jour conséquentes par an, au point d'avoir déjà connu dix saisons en 28 mois seulement. Le jeu doit, en partie, son succès à sa formule «freemium», gratuit avec opportunité de réaliser des achats dans le jeu, ainsi que la possibilité d'y jouer, en ligne, sur tous les supports, du PC au smartphone en passant par la console.

