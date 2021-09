Le casque connecté d’Apple ne serait pas autonome

À l’instar des premières Apple Watch, il faudra disposer d’un iPhone ou d’un appareil similaire à proximité pour faire fonctionner le casque de réalité augmentée et de réalité virtuelle, actuellement en développement chez la Pomme. D’après de nouvelles indiscrétions rapportées par le site spécialisé The Information, l’appareil ne sera pas autonome. Il devra être relié sans fil à un smartphone, une tablette, voire un ordinateur pour profiter de la puissance de calcul requise pour afficher des images de réalité virtuelle, mixte et augmentée.

Le site spécialisé explique que pour son casque connecté, Apple aurait développé une puce spécifique pour le viseur qui n’embarque pas l’intelligence artificielle et les capacités d’apprentissage automatique du moteur Neural Engine de la marque. La puce aurait par contre d’autres avantages par rapport aux puces traditionnelles comme des capacités optimisées pour l’envoi et la réception de données sans fil et la compression et décompression de vidéos.

The Information parle par ailleurs de l’intégration d’un capteur d’images «inhabituellement grand, similaire à la taille de l’un des objectifs du casque». Il vise à capturer des images en haute résolution de l’environnement de l’utilisateur pour la réalité augmentée. D’après de précédentes rumeurs, l’appareil devrait arriver sur le marché d’ici à la fin 2022, mais les capacités d’Apple à lancer la production de masse pourraient repousser sa commercialisation. Tim Cook aurait récemment indiqué son intention de lancer un nouveau produit avant de partir à la retraite. Il pourrait s’agir de ce produit ou de ses fameuses lunettes de réalité augmentée.

