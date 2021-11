Cap symbolique franchi pour le clone de MySpace

Trop jeune, An le codeur n’a ni eu Tom comme premier ami, ni connu l’ascension d’artistes comme Tila Tequila sur MySpace. Cela n’a pas empêché ce jeune Allemand de 19 ans de ressortir les recettes de l’un des pionniers des réseaux sociaux. Un an après son lancement, son site SpaceHey connaît un certain succès avec la marque des 200 000 habitués revendiquée.

L’adresse ressemble beaucoup à la version originale de MySpace par la simplicité de son interface d’accueil, ses blogs, sa fonction de messagerie instantanée et ses options de personnalisation en code HTML et CSS. «Grâce à des amis plus âgés et à l’Internet, j’en ai beaucoup entendu parler. J’en suis arrivé à la conclusion qu’on ne pouvait pas trouver quelque chose comme ça de nos jours, où tout le monde peut être aussi créatif», avait confié lors du lancement le jeune développeur allemand au média Vice.

Proximité et respect

L’adresse se veut également axée sur la confidentialité et le respect. An le codeur dit ajouter personnellement chaque nouvel utilisateur, répondre aux plaintes et aux questions sur Twitter, et adopter une approche active pour bannir tout utilisateur à comportement toxique. Les poètes et les musiciens seraient particulièrement présents sur SpaceHey.

À noter que si SpaceHey s’inspire de MySpace, MySpace en avait fait de même en 2005 avec Friendster avant que Facebook ne s’impose avec son réseau social. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaire, MySpace existe toujours. Loin de retrouver son lustre d’antan, la plateforme avait encore occasionné une nouvelle désillusion à ses inconditionnels de la première heure en perdant des chansons publiées entre 2003 et 2015.

