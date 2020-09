Messi plus fort que Ronaldo sur FIFA 21

Toujours très attendues par les fans du jeu vidéo mais aussi - malgré ce que certains d’entre eux prétendent chaque année – par les joueurs, les notes (des 100 premiers joueurs) de FIFA 21 ont été dévoilées par EA Sports. Comme chaque fois ces dernières saisons, la tête du classement se joue entre le trio Messi, Ronaldo, Neymar. Pour l’édition 2021 de la célèbre simulation de football attendue pour le 6 octobre 2020, c’est Messi (93) qui domine Ronaldo (92) et Lewandowski (91). Comme chaque année, il y a le lot de joueurs et de fans frustrés.

Romelu Lukaku sur sa note de 85 dans #FIFA21

« Soyons honnêtes, FIFA ne fait que bousiller les notes. Du coup, les joueurs se plaignent à propos du jeu et leur font un peu plus de pub. Je ne suis pas d’accord avec cette m*rde. Je sais ce que je fais ????‍♂️ »



???? pic.twitter.com/8imTVsNlMX — Actu Foot (@ActuFoot_) September 11, 2020

on en parle de gnabry qui court à 34.7km et qui a 76 de vitesse #FIFA21 pic.twitter.com/KxundQ6ITH — ????????????????.. (@ryukendejapris) September 10, 2020

Dans le top 10, on retrouve un seul gardien. C’est le portier slovène de l’Atlético Madrid Jan Oblak (6e avec une note générale de 91). Le gardien de Liverpool Alisson (12e avec une note de 90) et les Allemands Ter Stegen (11e, 90) et Neuer (14e, 89) sont en embuscade. Dans ce même top 10, un seul défenseur a sa place selon EA Sports: Virgil van Dijk (7e, 90) de Liverpool.

What do you guys think, not bad right? #FIFA21 pic.twitter.com/UNRvcwRSXr — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) September 10, 2020

Les stars du PSG Neymar (5e, 91) et Mbappé (8e, 90) intègrent le haut du classement. Kilian Mbappé est le premier français dans ce tableau. Le Tricolore sera à l’honneur de la jaquette de FIFA 21.

Niveau «remontada», notons encore le bond du prodige du Borussia Dortmund Erling Haaland. Le Norvégien, qui avait obtenu une note de 73 l’an passé, obtient 84 de moyenne générale cette année et fait son entrée à la 100e place du classement.

Sans surprise, aucun Luxembourgeois ne figure dans le top 100. Il faudra attendre la sortie du jeu pour découvrir les notes de Gerson Rodrigues, Leandro Barreiro et cie...

(L'essentiel/Sport-Center)