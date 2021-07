Facebook suspend la vente de l'Oculus Quest 2

Dans un post sur son blog, Facebook a annoncé mercredi que la vente de son casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 est suspendue jusqu'au 24 août. Le groupe évoque un risque d'irritation cutanée provoquée par la mousse composant la protection faciale. Il promet de la remplacer par une nouvelle de «qualité médicale».

Le souci semble pourtant connu depuis le lancement le 13 octobre 2020 mais ne concerne qu'un très petit nombre d'utilisateurs. Les possesseurs d'un casque peuvent également faire une demande pour obtenir gratuitement la nouvelle protection, qui sera intégrée aux modèles vendus à partir de la fin du mois, promet Facebook. Quelque 4 millions d’unités de ce casque ont été vendues.

Le 24 août n'a pas été choisi au hasard. C’est ce jour-là qu’un modèle disposant de 128 Go de stockage viendra progressivement remplacer celui doté de 64 Go. Il s'agit également de la date à laquelle sera lancé Lone Echo II, nouveau titre en réalité virtuelle du studio Ready At Dawn, indique le site jeuxvideo.com.

(L'essentiel/gma)