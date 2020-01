Apple s'oppose au projet de chargeur universel

Apple tient à son câble Lightning (bien qu'il ait déjà adopté la technologie USB-C sur son iPad Pro). La firme de Cupertino a en effet réaffirmé sa position concernant le projet d'un chargeur universel pour smartphones et tablettes voulu par le Parlement européen pour, entre autres, simplifier la vie des consommateurs.

Dans un communiqué relayé par le Financial Times, Apple a argumenté qu'en forçant tous les fabricants à adopter un chargeur universel, les régulateurs mettraient un frein à l'innovation technologique: «Nous pensons qu'une réglementation qui imposerait l'uniformité de tous les types de connecteurs dans les smartphones étoufferait l'innovation au lieu de l'encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et à l'économie dans son ensemble», a fait savoir la célèbre entreprise californienne.

Apple estime par ailleurs que le passage à un chargeur unique aurait un effet négatif sur le plan écologique car ses clients devraient se rééquiper: «Une telle législation aurait un impact négatif direct en perturbant le fonctionnement de millions d'appareils et d'accessoires actifs utilisés par nos clients européens, et par un nombre encore plus important de clients Apple dans le monde, ce qui créerait un volume sans précédent de déchets électroniques et gênerait fortement les utilisateurs», explique la firme. «Nous espérons que la Commission continuera à rechercher une solution qui n'entravera pas la capacité de l'industrie à innover et à apporter de nouvelles technologies intéressantes aux clients», conclut Apple.

(L'essentiel/man)