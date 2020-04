Le sang banni des futurs tournois de «Valorant»

Il n'y aura pas de bains de sang virtuel dans les tournois de «Valorant», jeu de tir le plus attendu du moment. Soucieux de ménager les sensibilités des gros annonceurs de l'e-sport, l'éditeur Riot Games a préparé un mode inédit censurant les images gore. Les organisateurs de tournois auront l'obligation de l'activer sur un jeu dont l'âge minimal requis est de 16 ans. «En éliminant le sang, nous permettons à davantage de sponsors et de distributeurs de rejoindre l'écosystème, créant ainsi plus d'accessibilité et de stabilité pour tout le monde», a commenté Whalen Rozelle, directeur de l'e-sports chez Riot Games, déjà à l'origine de «League Of Legends».

Le parrainage reste la principale source de revenus pour les ligues et équipes d'e-sports. À coup de millions, des entreprises et des grands groupes de médias viennent y chercher un public plus jeune. «Éviter le sang pour les événements e-sport de «Valorant» est une décision commerciale intelligente», commente l'analyste Manny Anekal, cité par l'agence Bloomberg.

Le «sang virtuel» est un sujet de controverse dans les débats sur les jeux violents. La thématique revient régulièrement sur le tapis, notamment après chaque tuerie de masse. En août dernier, après des tragédies dans les États américains du Texas et de l'Ohio, la chaîne sportive ESPN avait retardé de quelques mois la diffusion d'une compétition d'«Apex Legends», jeu de tir édité par Electronic Arts.

(L'essentiel/laf)