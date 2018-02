Les Instagrameurs manquent d'imagination

On ne peut plus se passer d’Instagram, ce journal numérique dans lequel on immortalise nos plus beaux instants, nos tenues vestimentaires, nos coiffures et nos souvenirs de vacances qu’on partage avec nos amis et le reste du monde. Et on n’a rien, non plus, contre l’un ou l’autre «like» pour redynamiser notre ego. Mais les médisants aiment aussi parfois qualifier Instagram de plateforme pour l’autoportrait sans limites, le besoin de communiquer à l’excès ou le besoin malsain de se mettre en avant. Ce serait aussi la preuve que l’individualisme laisse de plus en plus place au goût de masse homogène.

Le photographe et vidéaste Oliver KMIA, de Miami, en Floride, prouve justement que c’est malheureusement souvent le cas avec les photos de voyage. Avec sa vidéo intitulée «Instravel – A Photogenic Mass Tourism Experience», il montre à quel point le voyageur lambda qui diffuse ses clichés sur Instagram manque de créativité en mettant bout à bout d’innombrables photos quasiment identiques des mêmes lieux, avec les mêmes poses et les mêmes thèmes récurrents.

Plus de 500 000 vues

La vidéo, visionnée par plus d’un demi-million de personnes en moins d’une semaine, tourne le tourisme de masse à l’ère de la numérisation en ridicule en prouvant qu’on n’est malheureusement pas si cool et créatif qu’on le pensait.

Bon, voilà pour notre défense: si déjà on visite la tour de Pise, il est impensable de ne pas prendre une photo dans le genre «Je soutiens le machin avec ma main». C’est juste une loi non écrite. Il faut s’y tenir. Désolé. Après tout, Oliver lui-même ne se distingue pas de la masse de photos Instagram, pareilles les unes aux autres: «Avec la vidéo, je me moque en fait de quelque chose dont je fais partie, à laquelle je participe moi-même. J’ai conscience du côté ironique!»

