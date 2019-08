Un automne du tonnerre s'annonce pour le game

Baptisée «Gears 5», la nouvelle itération de la franchise phare de Microsoft, développée par The Coalition et éditée par Xbox Game Studios, reprend les bases du jeu de tir à la troisième personne et sortira le 10 septembre sur Xbox One et Microsoft Windows. De quoi un peu égayer les aficionados de la firme de Redmond en mal d'exclusivités.

L'histoire du sixième opus de la saga prend place sur Sera alors que l'Essaim a corrompu l'armée robotisée de la Coalition. Le joueur incarne une héroïne qui n'a pas froid aux yeux aux prises avec les Locustes mais qui doit également faire face à des conflits internes aux humains. La campagne, jouable jusqu'à quatre en coopération, s'annonce encore plus longue et palpitante que précédemment. Le côté multijoueur n'est pas en reste avec plusieurs modes, dont l'inédit Escape, qui propose d'infiltrer et de piéger un camp ennemi avant de fuir sous d'autres cieux.

Mais d'autres nouveautés seront au rendez-vous. Retrouvez dans le diaporama en haut de l'article des titres sur différents supports qui s'annoncent exceptionnels et que les joueurs attendent avec une très grande impatience.

(L'essentiel)