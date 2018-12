Les jeux vidéo les plus attendus en janvier 2019

Le mois de janvier réservera plusieurs sorties de jeux vidéo intéressants. Différentes sortes de jeu seront ainsi à l'honneur. Voici une sélection de cinq jeux parmi les plus attendus.

• Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey

«Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr.'s Journey» (connu sous le nom de Mario & Luigi RPG3 DX au Japon), un jeu pour la Nintendo 3DS, sortira en Europe, le 25 janvier, comme annoncé lors du Nintendo Direct, le 8 mars dernier. Le jeu est un remake amélioré du jeu Nintendo DS de 2009 ,«Mario & Luigi: Inside Story de Bowser». Il propose une autre histoire dans laquelle Bowser Jr. joue un rôle dans une aventure similaire à Minion Quest. Ce jeu, accessible à tous, sera disponible uniquement sur Nintendo (3DS, 2DS, 3DSXL,…).

• Resident Evil 2: Remake

«Resident Evil 2», un jeu vidéo de tir à la troisième personne de type survival horror, a été développé et édité par Capcom. Il sortira le 25 janvier, sur Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One. «Resident Evil 2 Remake» est la réédition de l'ancien jeu sorti en 1998. Il s'agit d'un survival-horror dans lequel le joueur peut incarner Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Ces derniers tentent de survivre alors que la ville de Racoon City est entièrement infestée par le virus-TK.

• Ace Combat 7: Skies Unknown

«Ace Combat 7: Skies Unknown» est un jeu vidéo de simulation de vol de combat, développé par Project Aces et édité par Bandai Namco, prévu pour le 18 janvier, sur Playstation 4 et Xbox One, et le 1er février, pour PC, via Steam. Il s'agit du septième volet canonique de la série Ace Combat (lancée en 1993), dont le dernier opus principal («Ace Combat 6: Fires of Liberation») remonte à 2007. Par ailleurs, le jeu célèbre le vingtième anniversaire de la série. Au niveau du scénario, le jeu se situe entre Ace Combat 3 et Ace Combat 4.

• Travis Strikes Again: No More Heroes

«Travis Strikes Again: No More Heroes», appelé «Torabisu Sutoraikusu Agein Nō Moa Hīrōzu» dans sa version japonaise, est un jeu vidéo de hack'n'slash développé par Grasshopper Manufacture et édité par Marvelous, dont la sortie est prévue pour le 18 janvier 2019, sur Nintendo Switch.

• Kingdom Hearts 3

«Kingdom Hearts 3», un jeu vidéo d'action-RPG développé et édité par Square Enix, est prévu sur PlayStation 4 et Xbox One pour le 29 janvier, en Europe. Il sortira quatre jours avant au Japon. Le jeu est le dixième épisode de la série «Kingdom Hearts», mais seulement le troisième volet porté sur consoles de salon.

(yt/L'essentiel)