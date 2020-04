«Fortnite»: deux Français sur le toit de l'Europe

Certaines victoires ont des airs de «success story» dont personne n'oserait rêver. Le sacre des joueurs français Nayte et Andilex, dimanche soir en finale des Fortnite Champion Series, se range facilement dans cette catégorie. Après avoir fait preuve d'une régularité exemplaire durant les quatre semaines de qualifications, en se classant à chaque fois dans le top 20, les deux joueurs de LeStream et MCES sont montés sur le toit de l'Europe de la plus belle des manières lors de cet ultime week-end.

«Kings of Sweaty»

En ouverture des hostilités, Nayte et Andilex se sont d'abord payé le luxe de terminer en tête de leur groupe vendredi en demi-finales, remportant ainsi la «bataille pour Sweaty Sands» face aux Britanniques Mongraal et Benjyfishy. Le duo tricolore n'a ensuite pas tremblé dimanche lors de la grande finale, malgré le niveau de jeu général extrêmement relevé.

Après un bon démarrage, Nayte et Andilex ont ainsi décroché une précieuse Victoire Royale lors la troisième manche, un exploit... que personne n'a pu voir en raison d'un problème technique. Enchaînant les points et les kills durant les deux parties suivantes, les deux Français se sont ensuite assuré la victoire finale lors de l'ultime match grâce à un incroyable clutch de Nayte en fin de jeu, tout en déjouant au passage une tentative peu fair-play du Britannique Wofliez.

Les «Kings of Sweaty» repartent donc avec un couronnement historique et 70 000 dollars en poche, tandis que les Serbes Queasy et TruleX (2e) et les Polonais Rakso et Artor (3e) complètent le classement.

Hécatombe suisse

Du côté des joueurs suisses en lice, la désillusion est grande puisque aucun duo n'est parvenu à passer le cap des demi-finales. Malgré d'excellentes performances durant les phases de qualification, le Fribourgeois Kinstaar et le Vaudois 4zr se sont ainsi fait dépasser par les événements durant leur vague. «On ne s'est pas assez entraînés et on a mal joué, je suis complètement dégoûté», a réagi sur Twitter le joueur de Renens.

Aux côtés de leurs coéquipiers respectifs, le Genevois Airwaks, le Neuchâtelois Vato, ainsi que les Alémaniques Issa, x8 et Noahreyli ont également échoué à passer l'épaule dans une compétition qui aura été marquée par de nombreux bugs et crashes. De quoi alimenter la grogne des joueurs pros quant au suivi d'Epic Games.

(L'essentiel/lgb)