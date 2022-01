Emily et Archie font le bonheur de Google

La fin du mois de décembre a été riche en événements. Deux d’entre eux ont fait bondir les recherches Google: la sortie de la saison 2 d’«Emily in Paris» sur Netflix et la publication de la carte de vœux de Harry et Meghan.

+733% pour l’imprimé cœur

Le personnage de Lily Collins est connu pour ses tenues colorées et excentriques. C’est une robe midi à motif cœur de la marque Anouki portée par l’actrice qui a fait augmenter les recherches pour cet imprimé, selon le site LoveTheSales.

+1150% pour les teintures rousses

Six mois après la naissance de leur fille, Lilibeth Diana, Meghan Markle et le prince Harry ont publié une carte de vœux les montrant avec leurs deux enfants. Toutefois, c’est leur aîné, Archie, roux comme son père, qui a fait bondir les recherches Google. Les mots clés «Teinture rousse cheveux» ont été onze fois plus recherchés qu’habituellement, selon le site Longevita.

(L'essentiel/Lauren Cavin-Hostettler)