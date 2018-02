Le fleuron de Huawei sera dévoilé en mars

Huawei a envoyé des invitations à la presse pour la convier à un événement qui aura lieu le 27 mars prochain à Paris. Si le n°3 mondial des smartphones ne révèle pas le produit qui y sera présenté, se contentant d'évoquer de «nouveaux appareils phares», il est presque certain qu'il s'agira de la nouvelle gamme de smartphones Huawei P20.

Contrairement à son prédécesseur en 2017, le P10, le nouveau fleuron de la marque ne sera donc pas lancé fin février à Barcelone, à l'occasion du Mobile World Congress. Huawei veut probablement éviter que la présentation du très attendu Galaxy S9 de son concurrent Samsung, prévue à la veille de la grand-messe du mobile barcelonaise, ne lui fasse de l'ombre.

Deux modèles de tailles différentes

D'après les rumeurs, le P20 devrait se différencier de la concurrence en embarquant, au dos de l'appareil, trois capteurs photos, pour un total de 40 mégapixels. À l'avant, on parle d'une résolution tout aussi imposante de 24 mégapixels. Quant à son design, il devrait se rapprocher de celui de l'iPhone X d'Apple. Il afficherait donc un écran quasi sans bords, au format 18:9, doté d'une petite encoche sur la partie supérieure.

À l'intérieur, on retrouverait le même processeur maison du Mate 10 Pro, soit le Kirin 970. Celui-ci a la particularité d'intégrer une unité de traitement neuronal dédiée à l'intelligence artificielle. L'appareil serait décliné en deux modèles de tailles différentes: le P20 et le P20 Plus. Une version P20 Lite pourrait aussi être dévoilée.

