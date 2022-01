Selon Google, Apple intimide les utilisateurs Android

Un cadre de Google a réagi à la suite d’un article du «Wall Street Journal» en exhortant Apple à rendre compatible iMessage sur Android. Le quotidien américain y expliquait comment la firme à la pomme a réussi à faire de son service de messagerie iMessage, exclusif aux iPhone et aux autres appareils de la marque, un outil important pour les jeunes américains. Plus de 70% des 18-24 ans sont des utilisateurs iPhone (contre 40% des consommateurs américains) et d’après le média américain ces jeunes exercent une pression sociale de groupe sur les détenteurs d’Android. Si ces derniers ont la possibilité d’envoyer des SMS aux possesseurs d’iPhone, leurs messages apparaîtront dans une autre couleur (bulle verte au lieu de bleu). L’accès à certaines fonctionnalités, comme l’envoi de Memojis (avatars personnalisés), leur est aussi impossible.

«Le verrouillage d’iMessage d’Apple est une stratégie documentée. Utiliser la pression des pairs et l’intimidation comme moyen de vendre des produits est fallacieux pour une entreprise qui place l’humanité et l’équité au cœur de son marketing. Les normes existent aujourd’hui pour y remédier», a écrit Hiroshi Lockheimer, vice-président en charge des plateformes chez Google, dans un message publié sur Twitter. Il fait bien entendu référence au RCS (Rich Communication Services), protocole de messagerie soutenu par Google. Il remplace la technologie des SMS/MMS en l’enrichissant de fonctionnalités proches de ce que proposent les apps de messagerie instantanée les plus populaires du marché.

Mais pour l’heure, Apple n’a pas l’intention d’aller dans le sens de Google. Déjà en 2013, Craig Federighi, vice-président d’Apple, avait indiqué qu’«iMessage sur Android ne servirait qu’à retirer un obstacle dans les familles où les iPhone sont majoritaires, permettant aux parents d’acheter à leurs enfants des smartphones Android», d’après des documents révélés dans le cadre du procès de l’éditeur de «Fortnite», Epic Games, contre Apple.

