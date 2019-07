Ubisoft préparerait des jeux en VR pour Facebook

Facebook, qui souhaite augmenter la vente de ses casques de réalité virtuelle, miserait sur l'ajout de contenus attrayants afin d'attirer un public de joueurs plus large. Par le biais de sa filiale Oculus, le réseau social aurait ainsi signé un partenariat avec l'éditeur français Ubisoft pour sortir des jeux en réalité virtuelle en exclusivité sur ses casques de VR Oculus Quest et Oculus Rift, révèle The Information.

Selon deux sources proches du dossier, l'accord porterait sur deux licences populaires, à savoir «Assassin's Creed» et «Tom Clancy's Splinter Cell», cette dernière n'ayant pas eu droit à de nouvel épisode depuis 2013. Afin de peser plus lourd sur le marché du gaming, le réseau social souhaiterait également racheter des studios de développement de jeux vidéo et obtenir d'autres titres célèbres en exclusivité, indique le site. Il ajoute que Facebook, qui avait déjà déboursé deux milliards de dollars pour racheter Oculus en 2014, investirait un milliard de dollars dans le projet.

(L'essentiel/man)