La plateforme Steam bat un record d'audience

Les mesures prises par les autorités dans de plus en plus de pays pour endiguer la pandémie du coronavirus font les affaires de Steam. La plateforme de jeux vidéo, qui offre une échappatoire aux personnes confinées à la maison, a enregistré un nouveau record de fréquentation. Dimanche dernier, elle a rassemblé plus de 20 millions d'utilisateurs connectés simultanément. Le précédent pic, plus de 18,8 millions de joueurs en même temps, datait de février dernier.

Les statistiques de Steam et des jeux. (dr) Les statistiques de Steam et des jeux. (dr) Hausse du trafic internet



Situé à Francfort, en Allemagne, DE-Cix, l'un des principaux carrefours du trafic internet mondial, a relevé la semaine dernière un pic de 9,1 térabits par seconde. C'est l'équivalent de 2millions de vidéos en HD ou 2 milliards de pages A4 échangées en une seule seconde. Il s'agit du «plus haut record mondial» jamais enregistré, a assuré DE-CIX. Avec la fermeture des écoles, l'arrêt des spectacles et le télétravail en hausse, ce chiffre pourrait être rapidement dépassé.

Le jeu de tir à la première personne «Counter Strike: Global Offensive» (communément abrégé CS:GO) arrive en tête des jeux plébiscités. Son éditeur américain Valve, qui n'est autre que le propriétaire de Steam, a d'ailleurs annoncé à cette occasion qu'il avait battu un autre record. Pour la 1re fois depuis sa sortie en 2012, le titre a passé le cap du million de joueurs connectés en même temps. Il était suivi par «DOTA 2» (694 829 joueurs simultanés), également de Valve, et le jeu de battle royale «PlayerUnknown's Battlegrounds» (525 462 joueurs).

Steam n'est pas la seule plateforme à avoir connu un afflux majeur de joueurs. Le service Xbox Live de Microsoft a même subi d'importants problèmes de connexion dimanche.

(L'essentiel/man)