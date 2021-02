Un mystérieux virus ronge des ordinateurs Mac

L’époque où les cybercriminels ne s’intéressaient pas aux systèmes d’exploitation d’Apple est révolue. La propagation d’un nouveau virus sur des Mac en est la nouvelle preuve. Le logiciel malveillant a été identifié dans 153 pays, a alerté la firme de sécurité informatique Red Canary. Des proportions importantes de cas ont été relevées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en France et en Allemagne, selon les données de Malwarebytes, spécialisé dans le blocage d’attaques de rançongiciels.

On ne sait pas quel est l’objectif du malware, baptisé «Silver Sparrow» («moineau gris») par Red Canary. «Il ne présente pas les comportements que nous attendons des logiciels publicitaires habituels qui ciblent si souvent les systèmes macOS», a commenté l’analyste de la société Tony Lambert. «Silver Sparrow» contient notamment un mécanisme d’autodestruction. Il ne semble pas avoir été utilisé, mais on ne sait pas non plus la fonction qui l’activerait, ont expliqué les chercheurs.

Et mauvaise nouvelle, «Silver Sparrow» abrite du code qui s’exécute nativement aussi sur la puce M1 d’Apple. «Bien que nous n’ayons pas encore observé «Silver Sparrow» délivrant des charges utiles malveillantes supplémentaires, sa compatibilité avec les puces M1, sa portée mondiale, son taux d’infection relativement élevé et sa maturité opérationnelle suggèrent que c’est une menace raisonnablement sérieuse», ont mis en garde les chercheurs. Le logiciel malveillant devient par la même occasion le second connu à contaminer la toute nouvelle puce conçue par la firme de Cupertino, selon le site d’information Ars Technica.

(L'essentiel)