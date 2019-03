Un smartphone basique qui donne le change

Bien qu'Honor et Huawei soient officiellement deux entités différentes, ces deux marques profitent des mêmes ressources en matière de recherche et de développement. Dès lors rien d'étonnant dans le fait que le Honor 10 lite présente d'immenses similitudes avec le Huawei P Smart 2019. Tous deux disposent notamment d'un écran 6,21 pouces et du même microprocesseur.

Honor 10 Lite





Ecran: 6.21 pouces



RAM: 3 Go Ram



SIM: Dual Sim 4G



Processeur: Kirin 710



Prix: 193 euros.

Qu'importe, fidèle à son habitude, Honor propose un smartphone d'entrée de gamme très fonctionnel qui dispose d'une coque de protection arrière amovible. Son design est léché et élégant et sa composition en plastique le rend léger. Afin de profiter d'une plage écran maximale, le 10 lite dispose d'une encoche «goutte d'eau». En sacrifiant une carte SIM pour une carte micro SD, les 64 G0 de mémoire interne sont extensibles jusqu'à 512 Go. Ses 3 Go de RAM couplés à son très honnête processeur permettent de faire tourner la machine sans à-coups. À l'exception de quelques jeux très lourds (genre Fortnite) ou d'apps extrêmement gourmandes, il est rare de retrouver le 10 Lite à la peine.

Bonne autonomie

Si le mode audio manque clairement de pêche, les photos sont correctes de jour sans se montrer transcendantes. Par contre, les performances du 10 Lite plongent dès que le soleil se couche. Ainsi, en mode nuit, le rendu laisse à désirer. En matière de vidéo, il passe le test avec une bonne maîtrise du Full HD. Question autonomie, le Honor lite 10 n'a pas à se cacher. Pour une utilisation normale, la batterie tient aisément une journée et demie. Les authentiques geeks devront toutefois se montrer très prudents, puisque ce smartphone ne dispose pas d'une fonction de recharge rapide.

En clair, le Honor lite 10 est très équilibré et donne le change sur toutes les fonctions basiques. Il n'a évidemment rien d'une bête de course en matière de gaming, de photos ou de vidéo. Mais pour la gamme de prix, c'est clairement très honnête.

(L'essentiel)