Messenger rêve de s'imposer sur l'iPhone

Après la bataille contre la commission de 30%, Facebook s’est trouvé une autre lutte à mener contre la Pomme. Dans un entretien accordé à The Information, Stan Chudnovsky, vice-président du réseau social responsable de Messenger, a manifesté son souhait que les utilisateurs puissent choisir cette app pour qu’elle devienne leur messagerie instantanée par défaut sur iPhone.

En effet, avec l’arrivée d’iOS14, nouvelle version du système mobile d’Apple, il est désormais possible de sélectionner dans les réglages un autre navigateur web et service de messagerie par défaut, à la place des logiciels maison Safari et Mail (à noter que cette nouveauté avait un bug qui a été corrigé avec le déploiement du correctif iOS 14.0.1). Or, cela n’est pas encore possible pour les services de messagerie instantanée.

Apple veut favoriser iMessage

D’après le vice-président de Facebook en charge de Messenger, cela sera inévitable à l’avenir. «Tout va dans cette direction de toute façon», remarque-t-il en dénonçant un manque d’équité. «Pour tout autre développeur dans le domaine de la messagerie, les règles du jeu ne sont pas vraiment équitables» sur la plateforme d’Apple, estime Stan Chudnovsky. Selon le responsable, si Apple se rapproche davantage de l’approche de Google avec Android, cela permettrait à Facebook «de rivaliser plus équitablement là où iOS est dominant».

Craig Federighi, vice-président chargé d’iOS et de macOS, avait laissé entendre il y a quelques mois qu’iOS pourrait s’ouvrir à d’autres catégories d’applications, mais Apple s’est jusqu’ici opposé aux demandes de Facebook concernant Messenger, préférant continuer à favoriser son propre service, iMessage. Réservé aux produits d’Apple, il est vu comme une valeur ajoutée sur iPhone. «Je pense que la messagerie est le moteur des ventes de matériel», estime encore le cadre de Facebook.

(L'essentiel/man)