Atari va lancer des hôtels sur le thème du jeu vidéo

S'il y a un domaine dans lequel on attendait pas Atari, c'est bien celui de l'hôtellerie. Le pionnier du jeu vidéo à l'histoire mouvementée a annoncé avoir signé un contrat de licence avec GSD Group et le promoteur immobilier américain True North Studio. Le partenariat a pour but d'ouvrir 8 hôtels sous la marque Atari sur le thème du jeu vidéo, dans 8 villes des États-Unis. Ils cibleront une clientèle familiale ou professionnelle. Atari y proposera des expériences «totalement immersives» avec des installations de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Certains hôtels seront aussi équipés pour accueillir des tournois de e-sport.

La construction du premier établissement démarrera à la mi-2020. L'hôtel sera situé à proximité du campus universitaire Woz U du cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, qui a été érigé en 2017 dans la banlieue de Phoenix (Arizona). Les autres chantiers suivront rapidement à Austin (Texas), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Las Vegas (Nevada), Seattle (Washington), San Francisco et San José (Californie), explique la firme sur le site web du projet.

Il est à espérer que ce projet hôtelier sera plus solide que celui de la console rétro Atari VCS. Annoncé en 2018, ce produit n'a toujours pas été finalisé. Si une entreprise spécialisée dans le jeu vidéo peine à fabriquer une console de jeu, on peut douter de sa capacité à entrer sur le marché de l'hôtellerie, estime le site spécialisé The Verge.

(L'essentiel/man)