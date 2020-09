Un design étonnant pour ce nouveau smartphone

Après les smartphones à écran pliant, comme le dernier Galaxy Z Fold 2, et ceux à double écran, à l’image du Microsoft Duo, un nouveau form factor vient de faire son apparition. En effet, en officialisant le LG Wing, après plusieurs mois de teasing, l’entreprise LG a dévoilé un smartphone à écran rotatif destiné à des usages multiples.

Cet appareil au design original est doté de deux dalles OLED, dont la principale, d’une taille de 6,8 pouces (2460 x 1080 pixels), a la particularité de pouvoir pivoter à 90 degrés pour faire apparaître le second. Plus petit, ce dernier mesure 3,9 pouces (1240 x 1080 pixels). Le smartphone adopte ainsi une forme en «T» avec la possibilité de tirer parti du multitâche. Grâce au «Swivel mode», mode pivotant, l’utilisateur peut alors lancer une application sur l’écran supérieur placé à l’horizontale, pour y regarder par exemple un film sur Netflix ou une vidéo sur YouTube, tout en affichant une autre app sur le second écran, comme le fil d’actualités d’un réseau social. C’est sur cet écran secondaire que s’afficheront aussi automatiquement les notifications pour ne pas gêner l’affichage principal.

Mais la même app peut également tirer parti simultanément des deux écrans. LG donne l’exemple des apps Appareil photo ou YouTube, avec lesquelles les commandes sont disponibles sur la partie inférieure. La partie du bas peut aussi simplement servir de poignée pour tenir le smartphone en désactivant les fonctions tactiles du petit écran. Elle se transforme ainsi en une sorte de gimbal.

LG n’a pour le moment pas communiqué de date de sortie, ni de prix pour cet appareil compatible avec le réseau 5G. D’un poids de 260 g., il est équipé d’un processeur milieu de gamme Snapdragon 765G de Qualcomm, de 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go d’espace de stockage extensible via microSD. Au dos, il est doté d’un triple module caméra (un capteur 64 Mpx et deux ultra grand-angle de 13 Mpx et 12 Mpx). Tandis qu’à l’avant, l’appareil intègre une caméra rétractable de 32 Mpx.

