Un réseau social anti-​​selfie casse les codes d'Instagram

«Laissez vos selfies à l’entrée», ont prévenu il y a quelques jours les frères Alex et Austen Ma, créateurs de Poparazzi dans un post Medium qui annonçait le lancement de ce réseau social particulier sur iOS. Cumulant le nombre de téléchargements sur l’App Store, où elle trône en tête des apps gratuites, cette application ne permet pas aux utilisateurs de publier des photos d’eux-mêmes sur leur profil. Ce sont en effet leurs amis qui le font. «Sur Poparazzi, vous êtes les paparazzis de vos amis, et ils sont les vôtres», indiquent les développeurs de l’app.

La plateforme entend ainsi mettre fin à la pression de la perfection dictée par les autres réseaux sociaux dans le but de partager des moments plus «authentiques» avec des amis: «Au cours de la dernière décennie, nos fils d’actualité sont devenus de plus en plus remplis de perfection éditée, apparemment sans effort. Lorsque nous publions des informations sur nous-mêmes, nous nous efforçons naturellement de ne partager que les moments les plus excitants de notre vie. Nous retouchons nos photos et écrivons des légendes pleines d’esprit pour tenter de nous mettre en valeur. Le résultat: une compétition pour l’attention où personne ne gagne», déplorent les créateurs de Poparazzi. Avec ce «club anti-selfie», comme ils le nomment, ils entendent prendre le contre-pied d’apps comme Instagram.

L’utilisateur garde la main sur son image

C’est ironiquement grâce à une campagne marketing sur TikTok, app où les utilisateurs se mettent fortement en scène et dont Poparazzi dénonce le fonctionnement, que le nouveau réseau social a connu un succès immédiat et attire désormais les investisseurs.

Pour éviter les dérives, le réseau social indique qu’il est toujours possible de garder le contrôle sur les photos. L’utilisateur peut supprimer de son profil celles où il a été tagué. Il est aussi possible de paramétrer le profil en mode privé pour qu’il ne soit visible que par une sélection d’amis. Les sites spécialisés préviennent que lors de l’inscription, l’app récolte le numéro de téléphone de l’utilisateur et demande d’accéder à l’intégralité de son carnet d’adresses. Il est possible de refuser, mais il faudra dans ce cas envoyer des invitations à chacun des contacts souhaités, l’app ne fonctionnant pas sans amis.

(L'essentiel/man)