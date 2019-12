Ces gants reproduisent le sens du toucher

Teslasuit va dévoiler, début janvier au salon CES de Las Vegas, un gant pour les applications de réalité virtuelle. L'accessoire combine plusieurs technologies pour créer simultanément l'impression du toucher et de la prise en main d'objets. Il permet aussi de capturer les mouvements de la main de son porteur et d'enregistrer son pouls et autres informations biométriques.

Les gants comprennent des capacités haptiques et de retour de force de base, explique le site TheVerge: un réseau de neuf électrodes sur chaque doigt génère la sensation de toucher une surface virtuelle, tandis qu'un exosquelette en plastique crée une résistance et des vibrations pour simuler l'interaction avec des objets solides.

De plus, les gants captent le mouvement du poignet et des doigts de l'utilisateur avec la récolte d'informations comme la fréquence cardiaque, ce qui peut aider indirectement à mesurer le stress et d'autres réactions physiques suscitées par des expériences immersives.

L'ensemble de ces caractéristiques est dans la lignée de la combinaison sortie par la même firme britannique, qui recueille des données biométriques et de mouvements et qui simule les sensations physiques avec une stimulation électrique. Les gants peuvent du reste être connectés par Wifi à la combinaison haptique pour assurer la capture de mouvements sur presque tout le corps ou le retour haptique pour des applications de réalité virtuelle.

Avec son nouvel accessoire, la firme américaine vise la formation, la réadaptation médicale et d'autres applications professionnelles. Son gant immersif sera en concurrence avec les produits existants conçus par des sociétés comme Manus VR et HaptX. Encore en phase de test, le gant de Teslasuit ne sera cependant pas commercialisé avant la seconde partie de 2020.

(L'essentiel/laf)