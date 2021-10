Il bat un record sur Twitch et dérape en direct

L’événement caritatif «Z Event» bat son plein depuis vendredi 29 octobre en présence d’une cinquantaine des streamers français les plus connus de Twitch. Dimanche, c’est le jeune Inoxtag qui a créé la sensation aux alentours de 18h. Le français de 19 ans avait fait venir tout spécialement du Mexique l’actrice Andrea Pedrero, qu’il avait rencontrée lors d’un voyage en Amérique centrale cet été: le youtubeur aux 1,55 million d’abonnés avait documenté ses vacances durant lesquelles il tentait de séduire la belle Mexicaine, qu’il nommait affectueusement «la sirène».

C’est juste après l’arrivée de la jeune femme de 29 ans au «Z Event» que le nombre de spectateur a commencé à s’emballer sur le live d’Inoxtag. En quelques minutes, et à l’aide d’autre streamers présent autour de lui, le nombre de viewers a explosé, grimpant jusqu’à 453’000, nouveau record français sur la plateforme. Sauf que les réactions du nouveau recordman à l’arrivée de sa belle ne sont pas passées inaperçues, et pas vraiment pour de bonnes raisons.

Plaintes auprès de l’organisation

Inoxtag avait déjà collaboré avec Andrea Pedrero sur une chanson et un clip narrant leur «idylle» de vacance. Les paroles pouvaient d’ailleurs laisser perplexe: «Toujours pas d’meufs, depuis trois piges. J’ai la big tige depuis trois piges J’crois que j’suis en manque, est-ce que tu piges? J’ai la haine car je n’ai jamais ken. Faut qu’au lit tu m’apprennes la leçon». Dimanche, c’est donc à l’arrivée de «la sirène» que les choses ont un peu dérapé. L’excitation à son paroxysme, la star de Twitch a accueilli la jeune femme avec un humour douteux: «Les gars c’est la meuf la plus fraîche que j’ai jamais vue. Elle a 29 ans, je suis encore puceau. Et c’est moi qui vais la soulever.»

Mais les «blagues» de mauvais goût ne se sont pas arrêtées là. Le youtubeur a par exemple fait répéter la phrase «Inox a une grosse bite» en français à l’actrice mexicaine, qui ne parle bien évidement pas un seul mot de la langue de Molière. Cet humour n’a visiblement pas plu à certaines streameuses féminines sur place, Ultia en tête, très critique envers son comportement jugé sexiste et misogyne: une plainte est même remontée jusqu’aux oreilles des organisateurs qui ont dû s’entretenir avec Inoxtag.

La remontrance a poussé le jeune homme à s’expliquer en direct: il assure qu’Andrea Pedrero et lui ont l’habitude d’échanger ce genre de blagues depuis qu’ils se sont rencontrés, elle affirmant qu’elle comprend tout et que rien ne se fait à son insu malgré les images qui laissent penser le contraire. Pour mettre fin à toute polémique, Inoxtag est allé lui-même sur le Live d’Ultia pour s’excuser et éteindre l’incendie qui avait entre-temps embrasé les réseaux sociaux.

