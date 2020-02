Apple Plans débarque dans une version repensée

Lancé en 2012 avec la sortie du système mobile iOS 6, le service de cartographie Apple Plans a connu un début chaotique. Entre erreurs de cartes, problèmes de recherche et autres bugs, le service n'a jamais réussi à se hisser au niveau de l'alternative Google Maps, malgré les diverses améliorations apportées au cours des années. C'est pour cette raison que la firme de Cupertino a entrepris, il y a près de deux ans, le projet ambitieux d'une refonte complète de ce service jugé bancal. Les efforts d'Apple ont donné vie à une version plus complète, rapide et détaillée dont le déploiement vient de s'achever aux Etats-Unis, a annoncé Apple jeudi dans un communiqué.

La nouvelle mouture du service de cartographie de la firme à la pomme qui donne aux utilisateurs «une vue exhaustive des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux et plus encore» sera aussi rendue disponible en Europe «dans les prochains mois», indique Eddy Cue, vice-président des services et logiciels chez Apple.

Cette évolution d'Apple Plans se veut respectueux de la vie privée des utilisateurs: «Nous avons décidé de créer la meilleure app de cartes et la plus respectueuse de la vie privée de la planète, qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd'hui», explique le cadre d'Apple. «C'est un effort dans lequel nous nous sommes profondément investis et qui exige que nous reconstruisions la carte à partir de zéro afin de réimaginer comment Plans améliore la vie des gens [...], le tout avec le respect de la vie privée au coeur. L'achèvement de la nouvelle carte aux Etats-Unis et la mise en place de nouvelles fonctionnalités telles que Look Around (ndlr équivalent de Google Street View) et Collections (ndlr liste de lieux favoris) sont des étapes importantes pour concrétiser cette vision.» Dans les faits, Apple Plans n'exige pas de connexion et n'est pas connecté à l'identifiant Apple. Les données collectées par le service lorsqu'il est utilisé est associé à un identifiant aléatoire qui est constamment réinitialisé, assure la firme.

(L'essentiel/man)