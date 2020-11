Une streameuse limite à 5 dollars les dons

C’est une décision rare qui a été prise en début de semaine par Pokimane, streameuse mondialement connue de la plateforme Twitch, qui joue principalement aux jeux vidéo «League of Legends» et «Fortnite». Du haut de ses 24 ans et des plus de 6,2 millions d’abonnés à sa chaîne, la jeune Maroco-Canadienne, de son vrai nom Imane Anys, a annoncé qu’elle n’accepterait désormais plus les dons qui dépassent 5 dollars.

Les streamers les plus populaires peuvent en effet recevoir de la part des spectateurs de leurs diffusions des montants qui sont parfois exorbitants. Elle a aussi exhorté les personnes qui souhaitaient se montrer plus généreuses à plutôt soutenir d’autres chaînes plus modestes en pleine croissance et des œuvres caritatives, et aussi à se faire plaisir. La démarche a été saluée sur les réseaux sociaux, notamment par d’autres streamers, bien que certains internautes aient fait remarquer que, bien que louable, cette décision est plus facile à prendre lorsqu’on a déjà beaucoup d’argent.

Il faut savoir que les dons ne sont pas la seule source de revenus de Pokimane. La streameuse, qui a déjà des accords avec différents sponsors, a signé, il y a quelques mois, un contrat d’exclusivité avec la plateforme Twitch pour un montant de quelque 4,5 millions de dollars, selon le site Kotaku. Elle compterait aussi plus de 11’000 abonnés payants à sa chaîne lancée en 2013, selon le site TwitchTracker.

(L'essentiel/man)