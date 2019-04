Des enceintes connectées révèlent votre adresse

«Les employés n'ont pas d'accès direct à des informations qui leur permettraient d'identifier une personne ou un compte», avait assuré Amazon, au début du mois. La firme américaine réagissait aux révélations de Bloomberg. L'agence américaine indiquait que des humains, basés à Boston, en Roumanie et en Inde, écoutaient les interactions des possesseurs des enceintes connectées Echo avec l'assistant intelligent Alexa. Analysées, elles doivent permettre d'«améliorer l'expérience» du système.

Mais d'après un nouveau rapport de l'agence américaine, qui se base sur le témoignage de cinq employés anonymes d'Amazon, certains salariés de la firme de Jeff Bezos sont en mesure de géolocaliser les utilisateurs d'un modèle d'enceinte connectée Echo. Ils peuvent facilement connaître leur adresse de domicile, et donc leur identité, en insérant ces données dans un service tiers de cartographie, comme Google Maps par exemple.

«L'accès aux outils internes est hautement contrôlé et n'est accordé qu'à un nombre limité d'employés qui ont besoin de ces outils pour former et améliorer le service en traitant un échantillon extrêmement restreint d'interactions», a fait savoir Amazon dans une nouvelle déclaration. «Nos politiques interdisent strictement l'accès ou l'utilisation des données des clients par les employés pour toute autre raison, et nous avons une politique de tolérance zéro pour les abus de nos systèmes. Nous vérifions régulièrement l'accès des employés aux outils internes et limitons l'accès quand et où cela est possible», assure le géant du e-commerce.

Selon deux employés anonymes de l'équipe Alexa Data Services, chargée du travail d'écoute, la grande majorité de ces employés avait récemment encore accès à la possibilité de traquer l'adresse des utilisateurs. Rien n'indique par contre qu'ils en aient fait usage, indique Bloomberg.

(L'essentiel/man)