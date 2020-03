Ex-​​joueuse pro condamnée à 116 ans de prison

La Brésilienne Shayene «shAy» Victorio, ancienne joueuse professionnelle sur le jeu «Counter-Strike 1.6» de 2010 à 2013 et «Counter-Strike: Global Offensive» de 2013 à 2019, a été condamnée à 116 ans de prison, rapporte UOL. Devenue influencueuse, la jeune femme, qui a pris sa retraite en mai dernier, a escroqué plus d'une centaine de personnes via une boutique en ligne qu'elle a aidé à gérer entre 2013 et 2017 avec son père et son ex-partenaire. Les commandes de 118 clients n'ont pas été honorées.

La jeune femme, qui clame son innocence et a fait appel, n'a pas encore été arrêtée, ni placée en garde à vue, compte tenu du système juridique brésilien. Même en cas de condamnation définitive, elle ne purgera pas toute sa peine. Le Brésil impose en effet une limite de 30 ans de prison maximum.

Vou me afastar das redes sociais, deletar o aplicativo e cuidar da minha sanidade mental. O ser humano não tem noção das palavras lançadas e o quanto isso dói, sem ao menos saber da luta que estamos batalhando.— shAy (@shaycsgo) March 4, 2020

Elle a par ailleurs annoncé vouloir prendre du recul des réseaux sociaux où elle a été injustement diffamée, selon son avocat: «Je vais m'éloigner des réseaux sociaux, supprimer l'application et prendre soin de ma santé psychologique. Les gens n'ont pas la moindre idée du mal que peuvent faire les mots qu'ils emploient sans même avoir conscience du combat que nous menons», a-t-elle annoncé sur Twitter.

(L'essentiel/man)