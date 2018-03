Netflix et Spotify n'ont pas réussi à tuer le piratage

Les sites web pirates hébergeant des contenus illégaux ont enregistré 300,2 milliards de visites au cours de l'année écoulée. Les séries arrivent en tête des contenus le plus piratés, avec plus d'un tiers des visites (106,9 milliards), principalement via des plateformes de streaming. Suivent la musique (73,9 milliards) et les films (53,2 milliards).

Le top 10:







1. États-Unis: 27,9 milliards de visites



2. Russie: 20,6 milliards



3. Inde: 17 milliards



4. Brésil: 12,7 milliards



5. Turquie: 11,9 milliards



6. Japon: 10,6 milliards



7. France: 10,5 milliards



8. Indonésie: 10,4 milliards



9. Allemagne: 10,2 milliards



10. Royaume-Uni: 9 milliards

«On pense que la popularité croissante des services à la demande, tels que Netflix et Spotify, a résolu le problème du piratage, mais cette théorie ne tient pas la route. Nos données suggèrent que le piratage est plus populaire que jamais», a commenté Andy Chatterley, cofondateur et patron de Muso.

Dans le top 10 des pays champions du piratage, les États-Unis arrivent en tête avec 27,9 milliards de visites, probablement en raison de l'utilisation de logiciels VPN qui permettent aux internautes d'autres pays de se connecter avec une adresse IP d'ailleurs, notamment des USA. Suivent la Russie (20,6 milliards) et l'Inde (17 milliards).

À la 7e place, avec 10,5 milliards de visites, la France est le premier pays européen de la liste. L'Allemagne arrive à la 9e place, tandis que le Royaume-Uni ferme le top 10.

(L'essentiel/man)