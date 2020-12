«Cyberpunk 2077» visé par une plainte collective

Les déboires continuent pour le jeu vidéo dystopique «Cyber­punk 2077», dont la sortie sur console le 10 décembre s’est transformée en fiasco. Récemment retiré de la boutique PlayStation Store par Sony, en raison de ses nombreux bugs, le titre fait désormais l’objet d’une plainte aux États-Unis. Au nom d’actionnaires, le cabinet d’avocats new-yorkais Ronsen a déposé une plainte en recours collectif contre le studio polonais à l’origine de «Cyberpunk 2077».

Les plaignants reprochent à CD Projekt RED d’avoir trompé les investisseurs en mentant sciemment sur la qualité des versions PS4 et Xbox One du jeu. L’action en justice rappelle qu’en janvier 2020, l’entreprise avait affirmé que «Cyberpunk 2077», dont le coût de production est estimé à plus de 290 millions d'euros, était «complet et jouable» sur les anciennes consoles de Sony et de Microsoft. Elle ajoute que la firme aurait tout fait pour dissimuler ses réelles performances jusqu’à sa sortie, qui a été repoussée à deux reprises cette année.

Les ennuis judiciaires ne devraient pas s’arrêter là pour CD Projekt RED. L’analyste Daniel Ahmad indique que trois autres cabinets d’avocats envisagent des plaintes similaires. L’éditeur, qui a déjà promis des mises à jour, entend se défendre «vigoureusement», selon un porte-parole.

(L'essentiel/man)