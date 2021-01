Vos messages Whatsapp arrivent dans Telegram

Avec la mise à jour 7.4 sur iOS, l’app de messagerie sécurisée Telegram s’est dotée d’une fonctionnalité qui rend l’importation des conversations WhatsApp rapide et facile. Peu de temps après, le service, qui, comme son rival Signal, a vu son nombre d’adeptes augmenter face à l’exode des utilisateurs de WhatsApp voulant échapper au partage de leurs données avec Facebook, a déployé une nouvelle mouture 7.4.1 de son app. Celle-ci ne mentionne plus dans sa description cette nouveauté, mais d’après nos tests, elle reste néanmoins toujours possible.

La nouvelle fonctionnalité permet d’importer les anciennes discussions de WhatsApp directement dans l’app concurrente. Il suffit d’ouvrir WhatsApp et choisir la discussion à exporter. Taper sur le nom du contact au sommet de l’écran et choisir «Exporter discussion» en choisissant entre l’une des deux options «Joindre médias» et «Sans médias». Il convient ensuite de sélectionner l’app Telegram à partir du menu de partage qui s’affiche et de sélectionner le contact auquel assigner le fichier d’importation.

À noter qu’il n’est pas possible d’importer plusieurs conversations simultanément. L’opération doit être répétée pour chaque discussion individuelle. Par ailleurs, elles ne seront plus chiffrées de bout en bout, une fois le fichier d’exportation créé. Ce service devrait bientôt être proposé aussi sur Android.

(L'essentiel/man)