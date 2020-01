Instagram teste la messagerie depuis le web

Six ans après son intégration sur Instagram, le service de messagerie Instagram Direct de la plateforme de partage d'images peut désormais être utilisé via une page web, et donc depuis un ordinateur. Facebook, propriétaire du réseau social qui envisage à terme de fusionner sa messagerie avec celle de WhatsApp et Instagram, a commencé mardi une expérimentation auprès d'«un petit pourcentage» d'utilisateurs à travers le monde.

Ces premiers testeurs ont accès à une version complète d'Instagram Direct depuis la version web de la plateforme, rapporte Techcrunch, avec l'affichage de notifications lors de l'arrivée d'un nouveau message, l'accès à leur boîte de réception, la possibilité d'envoyer un message ou de démarrer une discussion de groupe, d'envoyer des images, ou encore de liker des publications et de les partager via Instagram Direct.

Adam Mosseri, patron d'Instagram, a fait savoir sur Twitter qu'il espérait rendre «bientôt» disponible à tout le monde la version définitive de sa messagerie sur le web dès que tous les problèmes seront résolus.

For those of you into your DMs, today we start to test Direct on the desktop web. Now, it's only a small percentage of people for now — we need to make sure it works well — but we hope to bring this to everyone soon.https://t.co/x0toGW66Bp— Adam Mosseri (@mosseri) January 14, 2020

(L'essentiel/man)