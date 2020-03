Le smartphone P40 Pro s'offre un double record

Dévoilé en fin de semaine dernière lors d'une présentation en ligne, Covid-19 oblige, le nouveau smartphone P40 Pro de Huawei prend la tête du classement des meilleurs photophones du marché dressé par le site spécialisé DxOMark. Cette société spécialisée dans l'évaluation des performances photo des smartphones a livré ce mardi son verdict concernant le dernier-né du fabricant chinois.

Le P40 Pro s'offre ainsi un double record. En effet, jamais le laboratoire DxOMark n'avait évalué un smartphone avec des notes aussi hautes. Avec un score de 128 pour la partie photo et vidéo et 103 pour les selfies, l'appareil haut de gamme de Huawei surclasse l'Oppo Find X2 Pro et le Xiaomi Mi 10 Pro, les anciens champions du classement. La note de 128 est particulièrement impressionnante puisqu'elle est plus élevée de 4 unités par rapport à celle de ces deux autres concurrents. Les appareils s'emparent de la 1re place avec habituellement un écart plus marginal, note DxOMark.

Doté d'un écran OLED de 6,58 pouces et compatible avec le réseau 5G, le P40 Pro est équipé d'une quadruple caméra incluant un capteur 3D ToF (temps de vol), avec un capteur principal de 50 Mpx. DxOMark souligne notamment la qualité de son zoom, capable de donner des résultats plus détaillés et de meilleure qualité que la concurrence, les performances de son capteur ultra grand-angle, ainsi que son autofocus. Ce smartphone, qui rappelons-le est proposé sans les services de Google en raison des sanctions américaines, excelle aussi en mode nuit et en vidéo. Parmi les petits défauts, le laboratoire remarque entre autres un rendu des couleurs inexact par moment, ainsi qu'une sous-exposition occasionnelle par forte luminosité.

