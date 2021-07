Le skin de LeBron James débarque dans Fortnite

C’était dans l’air depuis les informations sorties durant le procès entre Epic Games et Apple et du leaker ShiinaBR, au début du mois. LeBron James, star de la NBA, débarque bien sur le jeu de battle royale «Fortnite». Et la date est connue puisque les joueurs pourront acheter dès mercredi deux différents skins: l’une, ordinaire, avec un lot de tenues et l’autre inspirée de son rôle dans le prochain film «Space Jam: A New Legacy». Comme le relève le site Dexerto, LeBron James est au fait avec l’univers du jeu vidéo, son fils Bronny étant membre de la prestigieuse structure d’e-sport FaZe Clan. Bien que le prix du skin LeBron James n’a pas encore été officialisé par Epic Games, il devrait tourner entre 1500 et 2000 V-Bucks, soit une dizaine de francs.

Le skin LeBron James



Qui va l'acheter ? pic.twitter.com/J8jguI9OZb — Fortnite France (@FortniteGameFR) July 12, 2021

Epic Games a pris l’habitude d’intégrer régulièrement de nouvelles stars dans le métaverse de «Fortnite», à l’exemple de personnalités du net comme le streamer Tyler «Ninja» Blevins ou de rappeurs comme Travis Scott. Plus récemment, les projecteurs se sont tournés vers le sport traditionnel, avec des skins représentant les maillots d’équipes de basket (de la NBA) et des clubs de football avec des stars comme Neymar ou, plus récemment, Harry Kane et Marco Reus. Le catcheur reconverti producteur, Dwayne Douglas Johnson alias «The Rock» est le prochain sur la liste selon des indiscrétions qui ont filtré.

