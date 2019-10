L'iPhone 6s ne démarre plus? Apple le répare

L'iPhone 6s et 6s Plus, lancés sur le marché en septembre 2015, refont parler d'eux après quatre ans. Apple vient en effet de lancer un programme mondial de réparation gratuite pour certains modèles jugés défectueux. La firme de Cupertino a reconnu que certains iPhone 6s et 6s Plus sont susceptibles de ne pas s'allumer «en raison d'un composant qui peut être défaillant». Le problème ne concerne que les appareils «compris dans une plage limitée de numéros de série et fabriqués entre octobre 2018 et août 2019», précise la firme à la pomme.

Pour déterminer si l'appareil en possession est éligible à une réparation gratuite, l'utilisateur peut renseigner son numéro de série sur la page de support d'Apple. Si c'est le cas, il peut se rendre dans un centre de services agréé Apple, dans un magasin Apple Store ou contacter l'assistance Apple pour une réparation par envoi postal. La firme précise qu'aucun autre modèle d'iPhone n'est éligible à ce programme.

Pour rappel, l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus étaient les premiers modèles d'iPhone à accueillir la technologie 3D Touch (écran tactile sensible à la pression) et le retour haptique. Seule la dernière technologie a survécu sur la nouvelle gamme d'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max commercialisés fin septembre dernier.

(L'essentiel/man)