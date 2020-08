Pas de nouvelle saison de «Fortnite» sur iOS et macOS

Déployée ce jeudi sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, GeForce Now et Android, la nouvelle saison 4 du chapitre 2 de «Fortnite» ne débarquera en revanche pas sur les iPhone, iPad ou Mac. Le bras de fer entre Epic Games et la firme à la pomme prive en effet les clients d’Apple de la dernière mise à jour du célèbre jeu de battle royale.

Apple a bloqué les mises à jour et les nouvelles installations de Fortnite sur l’App Store et a indiqué mettre un terme à nos moyens de développement de Fortnite sur les appareils d’Apple. Par conséquent, la mise à jour 14.00 de Fortnite, qui inaugure le Chapitre 2 - Saison 4, ne sera pas disponible sur iOS et macOS le 27 août.

Pour rappel, «Fortnite» a été retiré de l’App Store le 13 août dernier par Apple car l’éditeur du jeu a récemment tenté de contourner le système de paiement d’iOS afin d’échapper à la taxe de 30% prélevée par la firme de Cupertino sur les achats intégrés. Epic Games, qui avait préparé son coup, a réagi dans la foulée en portant plainte contre Apple et sa «taxe tyrannique», pour abus de position dominante. En attendant le procès, lundi, lors d’une première audience, une juge californienne a donné raison à Apple sur le retrait du jeu vidéo de l’App Store.

Ce jeudi, pris en otage, les joueurs sur iOS et macOS resteront en pratique bloqués sur l’ancienne version de «Fortnite» qui continuera à fonctionner chez ceux qui se l’était déjà procurée. «Si vous avez déjà téléchargé Fortnite à partir de l’App Store, vous ne devriez avoir aucun problème à continuer à jouer à la mise à jour 13.40 du Chapitre - Saison 3, et ce, que vous jouiez uniquement sur des appareils mobiles ou que vous jouiez également avec la dernière version de Fortnite sur d’autres appareils», précise Epic Games.

L’éditeur continue ainsi son opération de communication qui vise à rallier les dizaines de millions de joueurs de «Fortnite» à sa cause en critiquant la politique d’Apple jugée abusive. Epic Games a même récemment lancé un tournoi anti-Apple.

(L'essentiel/man)