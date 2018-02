Twitter veut limiter la propagande politique

Twitter a publié mercredi de nouvelles règles censées limiter l'influence des bots, ces programmes informatiques qui envoient automatiquement des messages et largement incriminés dans la diffusion de la propagande politique sur les réseaux sociaux. Les bots sont utilisés par exemple pour envoyer simultanément le même message depuis des dizaines voire des centaines de comptes, pour s'abonner à d'autres comptes, interagir avec des publications (retweet, like,...), ce qui a pour effet de gonfler l'importance de certains sujets ou utilisateurs, que ce soit à des fins de manipulation politique ou dans un but promotionnel.

Twitter avait ces derniers mois reconnu que les bots étaient très présents sur le réseau et avaient servi à propager de fausses informations et des sujets clivants pour semer la discorde au sein de la société américaine au moment de l'élection présidentielle de 2016. Le durcissement des règles annoncé mercredi «constitue une étape importante dans le but de s'assurer que nous avons une longueur d'avance sur les activités malveillantes ciblant les débats cruciaux qui se déroulent sur Twitter, notamment les élections aux États-Unis et dans le monde», indique le groupe.

«Que ce soit clair: Twitter interdit toute tentative d'utilisation de systèmes automatiques dans le but de publier ou diffuser des spams», poursuit le réseau social américain, qui précise que la seule exception concerne les applications diffusant des alertes d'urgence ou météorologiques. Les développeurs d'applications usant de systèmes automatiques ont un mois pour se conformer à ces nouvelles règles, sous peine de se voir interdire de réseau.

(L'essentiel/AFP)