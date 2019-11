L'éditeur de l'app TikTok lance son 1er smartphone

ByteDance, société chinoise derrière l'app phénomène de partage de courtes vidéos TikTok (anciennement Musical.ly), a mis un pied dans le marché du smartphone. En collaboration avec la firme chinoise Smartisan, l'entreprise a officialisé le lancement de son premier téléphone portable, un appareil haut de gamme baptisé Jianguo Pro 3.

Ce smartphone affiche un design qui rappelle en quelque sorte celui de l'iPhone 5. Il a surtout la particularité d'embarquer par défaut l'app TikTok. Celle-ci peut être lancée directement depuis l'écran de verrouillage par un simple balayage vers le haut.

Un appareil décliné en trois versions

Tournant sous Android 9.0. avec une surcouche logicielle Smartisan OS 7.0, il est équipé d'un écran Amoled de 6,4 pouces d'une définition Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels). À l'arrière, il embarque un quadruple capteur photo Sony dont le principal de 48 Mpx.

Outre une batterie généreuse de 4 000 mAh compatible avec la recharge rapide (18W), ainsi qu'un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855, l'appareil est décliné en trois versions: 8 Go de RAM/128 Go de stockage, 8 Go de RAM/256 Go de stockage et 12 Go de RAM/256 Go de stockage. Il est vendu en Chine, pour l'équivalent d'environ 370 euros, le modèle le plus onéreux coûtant quelque 458 euros.

(L'essentiel/man)