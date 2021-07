Steve Wozniak en faveur du droit à la réparation

«Nous n’aurions pas eu d’Apple si je n’avais pas grandi dans un monde technologique très ouvert», a déclaré Steve Wozniak, légendaire cofondateur d’Apple, dans une vidéo de 10 minutes en réponse à une demande de Luis Rossmann, youtubeur et militant du droit à la réparation, sur la plateforme Cameo. «À l’époque, lorsque vous achetiez des appareils électroniques comme des téléviseurs et des radios, chaque détail des circuits et des conceptions était inclus sur papier. Totalement open source», s’est rappelé l’ex d’Apple, société souvent pointée du doigt pour ne pas permettre à ses consommateurs de réparer eux-mêmes leurs appareils.

«Même les membres de la famille qui n’étaient pas des techniciens pouvaient sortir les tubes, trouver un testeur de tubes et s’ils étaient défectueux, en acheter de nouveaux. Tout le monde faisait ça tout le temps à l’époque», a-t-il poursuivi en évoquant la facilité de réparer des appareils et comment cela a influé sur sa vie et sur la création d’Apple. «Pourquoi arrêter la communauté de l’autoréparation? Pourquoi arrêter le droit de réparer des gens? Regardez l’Apple II. Il était livré avec des schémas complets. Ce produit a été la seule source de profits pour Apple pendant les dix premières années de la société», a ajouté Steve Wozniak. «Il est temps de reconnaître davantage le droit de réparer», a-t-il affirmé. «Je crois que les entreprises l’inhibent parce que cela leur donne le pouvoir [et] le contrôle sur tout», a-t-il encore lancé, critiquant au passage la firme à la pomme.

Joe Biden pourrait rejoindre Steve Wozniak dans son combat. Selon Bloomberg, l’administration du président des États-Unis serait sur le point de demander à l’autorité américaine de la concurrence (FTC) de plancher sur une législation en faveur du droit à la réparation. Le texte viserait à «empêcher les fabricants de limiter la capacité des consommateurs à réparer les produits dans des enseignes indépendantes ou par eux-mêmes».

(L'essentiel/man)