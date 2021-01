Apple travaille sur un mystérieux «nouveau projet»

Un changement important dans l’équipe dirigeante d’Apple n’est pas passé inaperçu. «Dan Riccio commence un nouveau chapitre chez Apple», a écrit lundi, la firme de Cupertino, en annonçant que son vice-président de l’ingénierie matérielle va désormais «travailler sur un nouveau projet, après une carrière incroyable commencée en 1998».

Apple, qui rappelle que cet employé a supervisé le développement des premiers iMac jusqu’aux derniers iPhone 5G, aux ordinateurs Mac basés sur le processeur maison M1, en passant par le casque AirPods Max, entretient le mystère en ne s’attardant pas sur le nouveau rôle de Dan Riccio. A-t-il été promu au projet de casque de réalité virtuelle et de lunettes de réalité augmentée, sur celui de voiture électrique auquel le constructeur automobile Kia semblerait devoir collaborer selon les dernières rumeurs, ou encore sur un tout nouveau produit?

«Créer quelque chose de nouveau et de merveilleux»

Culture du secret oblige, Dan Riccio reste tout aussi évasif en déclarant: «J’ai hâte de faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire consacrer tout mon temps et mon énergie chez Apple, à créer quelque chose de nouveau et de merveilleux dont je ne pourrais pas être plus enthousiaste».

Le dirigeant sera remplacé par John Ternus, dans ses anciennes fonctions. Présent depuis une vingtaine d’années chez Apple, celui-ci a aussi supervisé le développement de bon nombre de produits de la firme à la pomme, comme les iPad et les AirPods.

(L'essentiel/man)